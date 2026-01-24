Sport 20
Folge vom 24.01.2026: Sport 20 vom 24.01.2026
13 Min.Folge vom 24.01.2026
Historisches ÖSV-Debakel am Hahnenkamm | ÖSV-Techniker als Slalom-Außenseiter | Prominenter Fixpunkt: Weißwurst-Party beim Stanglwirt | Doppelsieg beim Snowboard-Heimweltcup | Kunstbahn-Rodler in Topform | Gigler zurück am Skicross-Podest | Nika Prevc wieder ganz oben | Deutschland in Nove Mesto nachträglich disqualifiziert | Hitzeregel rettet Sinner in Australien
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF SPORT +