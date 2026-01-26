Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sport 20 vom 26.01.2026

ORF SPORT +
Folge vom 26.01.2026
Folge vom 26.01.2026

Australian Open: Aus für Titelverteidigerin Keys | Weichenstellung in der Bundesliga | Wanner entscheidet sich für Österreich | Olympia-Stars wurden eingekleidet | Strolz nicht im ÖOC-Kader | Seidl hört nach Seefeld auf | Alles angerichtet für Schladming | Wierer verabschiedet sich überraschend | Sieg gegen KAC: Salzburg im Viertelfinale | Pöltl muss mit Comeback warten | Kein Fokus auf Sport in Minnesota

