Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SPORT ABC

Sport ABC: Buchstabe R

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 03.11.2025
Sport ABC: Buchstabe R

Sport ABC: Buchstabe RJetzt kostenlos streamen

SPORT ABC

Folge 3: Sport ABC: Buchstabe R

15 Min.Folge vom 03.11.2025

Auf die Plätze, fertig, LOS! Luisa und Friedrich kommen heute ganz schön ins Schwitzen, wenn sie sich im Magischen Spind der Aufgabe "Rennen" stellen. Außerdem dreht sich Christoph bei einer spannenden Sportart wild im Kreis herum und Christina beweist im Team vollen Körpereinsatz. Ob Luisa und Friedrich das Reim-Rätsel lösen und wie viele Punkte sie erspielen, seht ihr in der Sport ABC Folge R. Bildquelle: ORF/Tower10

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

SPORT ABC
ORF Kids
SPORT ABC

SPORT ABC

Alle 1 Staffeln und Folgen