SPORT ABC
Folge 3: Sport ABC: Buchstabe R
15 Min.Folge vom 03.11.2025
Auf die Plätze, fertig, LOS! Luisa und Friedrich kommen heute ganz schön ins Schwitzen, wenn sie sich im Magischen Spind der Aufgabe "Rennen" stellen. Außerdem dreht sich Christoph bei einer spannenden Sportart wild im Kreis herum und Christina beweist im Team vollen Körpereinsatz. Ob Luisa und Friedrich das Reim-Rätsel lösen und wie viele Punkte sie erspielen, seht ihr in der Sport ABC Folge R. Bildquelle: ORF/Tower10
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
SPORT ABC
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0