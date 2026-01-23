Sport Aktuell vom 23.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Sport Aktuell
Folge 693: Sport Aktuell vom 23.01.2026
5 Min.Folge vom 23.01.2026
Schweizer dominieren Super-G in Kitzbühel | Ski-Highlights im ORF bis 2032 | Scheib greift nach der kleinen Kugel | Skiflug-WM: Hörl in Lauerstellung | Australian Open: Potapova überzeugt trotz Niederlage
Copyrights:© ORF 2