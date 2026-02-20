Sport Aktuell vom 20.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 20.02.2026
Skicrosserin Ofner scheidet im Viertelfinale aus | Zwischenstand beim 2er-Bob-Bewerb der Damen | Norweger holen 17. Goldmedaille | Kanadier schlagen Finnland im Eishockey-Semifinale | Keine Favoriten nach Formel-1-Testfahrten in Bahrain | LASK kann Salzburg an der Tabellenspitze ablösen | Zweitligist Austria Klagenfurt muss zwangsweise absteigen
