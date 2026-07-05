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Folge 857: Sport Aktuell vom 05.07.2026
4 Min.Folge vom 05.07.2026
Leclerc siegt in turbulentem Silverstone-Rennen | Frankreich zieht ins Viertelfinale | Norwegen vor Achtelfinale gegen Brasilien | Hinweis: Geschichte des Frauenfußballs im Fokus
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