Sport Aktuell vom 13.07.2026Jetzt kostenlos streamen
Sport Aktuell
Folge 865: Sport Aktuell vom 13.07.2026
5 Min.Folge vom 13.07.2026
Frankreich trifft auf Angstgegner Spanien | So bereiten sich die Spanier auf das Halbfinale vor | Programmhinweis auf das WM-Halbfinale | Zverev jagt Sinner in der Weltrangliste | Grabher müht sich zu Startsieg gegen Bertea
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