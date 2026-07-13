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Sport Aktuell

Sport Aktuell vom 13.07.2026

ORF2Staffel 1Folge 865vom 13.07.2026
Sport Aktuell vom 13.07.2026

Sport Aktuell vom 13.07.2026Jetzt kostenlos streamen

Sport Aktuell

Folge 865: Sport Aktuell vom 13.07.2026

5 Min.Folge vom 13.07.2026

Frankreich trifft auf Angstgegner Spanien | So bereiten sich die Spanier auf das Halbfinale vor | Programmhinweis auf das WM-Halbfinale | Zverev jagt Sinner in der Weltrangliste | Grabher müht sich zu Startsieg gegen Bertea

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