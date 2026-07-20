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Sport Aktuell vom 20.07.2026

ORF2Staffel 1Folge 872vom 20.07.2026
Sport Aktuell vom 20.07.2026

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Folge 872: Sport Aktuell vom 20.07.2026

5 Min.Folge vom 20.07.2026

Ungeschlagene Spanier feiern Fußball-WM-Titel | Programmhinweis | Rapid-Trainer Thorup erwartet Impulse von Fußball-WM | Laimer verlängert bei Bayern München bis 2029 | Rodionov schlägt Schwärzler in Kitzbühel | Vorschau auf kommende Sendungen

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