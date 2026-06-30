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Sport Aktuell (ÖGS)

ORF2Staffel 1Folge 164vom 30.06.2026
Sport Aktuell (ÖGS) vom 30.06.2026

Sport Aktuell (ÖGS) vom 30.06.2026Jetzt kostenlos streamen

Sport Aktuell (ÖGS)

Folge 164: Sport Aktuell (ÖGS) vom 30.06.2026

5 Min.Folge vom 30.06.2026

WM: Deutschland scheitert an Paraguay | WM: Zwei Europäische Topteams ausgeschieden | ÖFB-Team vor Duell mit Spanien | Halbzeitstand: Elfenbeinküste – Norwegen

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Sport Aktuell (ÖGS)

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