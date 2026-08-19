Staffel 1Folge 211vom 19.08.2026
Sport Aktuell (ÖGS) vom 19.08.2026Jetzt kostenlos streamen
Sport Aktuell (ÖGS)
Folge 211: Sport Aktuell (ÖGS) vom 19.08.2026
5 Min.Folge vom 19.08.2026
Rapid und Austria vor entscheidenden Hinspielen | Standfest als GAK-Interimstrainer bestätigt | ÖFB-Youngster Ndukwe vor Wechsel | Hadjar verpasst Grand Prix der Niederlande
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