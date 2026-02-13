Staffel 1Folge 33vom 13.02.2026
Janine Flock auf Goldkurs | Zerkhold überrascht mit Rang fünf | Vonn meldet sich erstmals nach Sturz | Historisch: Achtes Olympiagold für Kläbo | Verstappen kritisiert neues Reglement
Sport Aktuell (ÖGS)
