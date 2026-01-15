Staffel 1Folge 4vom 15.01.2026
Super-G in Wengen: Marco Schwarz fällt aus | Hinweis "Skisprung-Weltcup Damen Zhangjiakou HS 140" | Vonn offen für Dream-Team mit Shiffrin bei Olympia | Handball-EM: Österreich motiviert vor Duell gegen Deutschland | ÖFB-Star verletzt: Laimer vor Zwangspause | ORF-Experte Wurz sieht Mercedes in kommender F1-Saison im Vorteil
Sport Aktuell (ÖGS)
