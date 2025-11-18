Sport Aktuell vom 18.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Sport Aktuell
Folge 627: Sport Aktuell vom 18.11.2025
Folge vom 18.11.2025
WM-Qualifikation: Aufstellung Österreich | DFB-Team fixiert Gruppensieg mit Torgala | U17-WM: Österreich zieht souverän in das Viertelfinale ein | Davis-Cup: Österreich trifft auf Gastgeber Italien
