Sport am Sonntag vom 05.10.2025

ORF1Staffel 1Folge 58vom 05.10.2025
69 Min.Folge vom 05.10.2025

Österreichs Fußball im Abwärtstrend | Diskussion zum Zustand des österreichischen Fußballs | Israel: Im Spannungsfeld zwischen Sport und Politik | Gespräch über Ausschluss Israels von Sportereignissen | Magdalena Lobnigs Weg nach Los Angeles | Lobnig: "L.A. im Visier" | McLaren sichert vorzeitig Konstrukteurstitel

ORF1
