Sport am Sonntag

Sport am Sonntag vom 26.10.2025

ORF1Staffel 1Folge 60vom 26.10.2025
Sport am Sonntag vom 26.10.2025

Folge 60: Sport am Sonntag vom 26.10.2025

72 Min.Folge vom 26.10.2025

LASK jubelt über Kühbauers Rückkehr | Kühbauer: "Wenn ich was mache, dann steh' ich dazu" | Miron Muslic begeistert Schalke-Fans | Muslic: "Ich fühl' mich sehr, sehr wohl" | Frauen-ÖFB-Team strauchelt in Nations League | Naschenweng: "Wollen im zweiten Spiel anders auftreten" | Ski-Austria-Team überzeugt in Sölden (1/2) | Vermeulen und Stadlober als Leader im Langlauf | Ski-Austria-Team überzeugt in Sölden (2/2) | Sinner sorgte für Publikumsansturm in Wien | Footballer schlagen Deutsche und stehem im EM-Finale

ORF1
