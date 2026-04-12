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Sport am Sonntag
Folge 75: Sport am Sonntag vom 12.04.2026
59 Min.Folge vom 12.04.2026
Potapova verpasst Finalsieg knapp | Rosige Zukunft für Österreichs Tennis | Lilli Tagger: "War eine Wahnsinnswoche" | Wie Peter Stöger den Fußball prägte | Stöger: "Hab kein Karriereplan gehabt" | WM-Quali: Fußballerinnen vor schwerer Aufgabe | Formel 1 zwischen Reform und Kritik | Olympiasieger Bontus feiert Kite-Comeback
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