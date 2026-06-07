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Sport am Sonntag

Sport am Sonntag vom 07.06.2026

ORF1Staffel 1Folge 79vom 07.06.2026
Sport am Sonntag vom 07.06.2026

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Sport am Sonntag

Folge 79: Sport am Sonntag vom 07.06.2026

50 Min.Folge vom 07.06.2026

Ankommen unter Palmen: erste Tage des ÖFB-Teams in den USA | Gregoritsch und Seiwald: "Langsam leben wir uns ein" | Der Team-Koch und das Erfolgsrezept der Nationalelf | Einblicke ins Innenleben des Nationalteams | Unbekanntes Jordanien als erste WM-Hürde für Österreich | Auftaktgegner Jordanien: "Ziel ist, mit Sieg zu starten" | Legenden, Dramen und Triumphe: Österreich bei Fußball-WMs | ÖFB-Frauen: Befreiungssieg gegen Slowenien | Zinsberger: "Pure Freude und Erleichterung"

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