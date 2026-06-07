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Sport am Sonntag
Folge 79: Sport am Sonntag vom 07.06.2026
50 Min.Folge vom 07.06.2026
Ankommen unter Palmen: erste Tage des ÖFB-Teams in den USA | Gregoritsch und Seiwald: "Langsam leben wir uns ein" | Der Team-Koch und das Erfolgsrezept der Nationalelf | Einblicke ins Innenleben des Nationalteams | Unbekanntes Jordanien als erste WM-Hürde für Österreich | Auftaktgegner Jordanien: "Ziel ist, mit Sieg zu starten" | Legenden, Dramen und Triumphe: Österreich bei Fußball-WMs | ÖFB-Frauen: Befreiungssieg gegen Slowenien | Zinsberger: "Pure Freude und Erleichterung"
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