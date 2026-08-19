Sport am Sonntag Spezial: 20 Jahre Red Bull Racing vom 19.08.2026Jetzt kostenlos streamen
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Folge 80: Sport am Sonntag Spezial: 20 Jahre Red Bull Racing vom 19.08.2026
57 Min.Folge vom 19.08.2026
Was 2005 als bunte Partytruppe begann, entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Teams der Formel 1. Red Bull Racing feierte in 20 Jahren acht Fahrer- und sechs Konstrukteurstitel. Ein Rückblick auf die außergewöhnliche Erfolgsgeschichte eines Energy-Drink-Herstellers im Motorsport. Die Doku von Megan Leybourne wurde mit dem Nachwuchspreis der Journalistenvereinigung Sports Media Austria ausgezeichnet. Bildquelle: APA-Images/dpa Picture Alliance/Juergen Tap | APA-Images/AFP/ANDREJ ISAKOVIC | ORF/ORF/Milenko Badzic
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