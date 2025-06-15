Sport-Bild vom 15.06.2025Jetzt kostenlos streamen
Sport-Bild
Folge 68: Sport-Bild vom 15.06.2025
Motorsport: Premierenfeier für Emma Felbermayer | Club-WM: Nullnummer zum Auftakt | FIFA Club-WM eröffnet | Damen dominieren Mountainbike-Weltcup in Leogang | Frauen-Radrundfahrt durch Niederösterreich | Lena Binder bleibt Spitzenreiterin der Alpenspan-Tour | Weltrekord bei Golden Roof Challenge in Innsbruck | Track Night Vienna: Erfolg für Caroline Bredlinger | ASV Wien holt Meistertitel und Cupsieg im Wasserball | Erfolge bei den Sportakrobatik-Meisterschaften in Horn | Heimvorteil genutzt bei der Traunsee-Woche | Volleyball-Damen siegen weiter in der Silver League | Begeisterndes Tennis-Comeback von Dominic Thiem | 3x3 World-Tour: Team Vienna schafft Aufstieg
