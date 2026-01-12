12. Jänner - Der Sporttalk am Montag: Jürgen Klopp - mein Jahr bei Red BullJetzt kostenlos streamen
Sport und Talk aus dem Hangar-7
Folge 1: 12. Jänner - Der Sporttalk am Montag: Jürgen Klopp - mein Jahr bei Red Bull
107 Min.Folge vom 12.01.2026
Sport und Talk aus dem Hangar-7 startet mit einem Highlight ins Sport-Jahr 2026: Jürgen Klopp gilt als einer der versiertesten Fußball-Experten weltweit und ist seit einem Jahr als Head of Global Soccer für sämtliche Fußball-Aktivitäten von Red Bull verantwortlich. In der aktuellen Sendung spricht er im ausführlichen Interview über diese Zeit, seinen Werdegang und das WM-Jahr 2026.
