Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sport und Talk aus dem Hangar-7

12. Jänner - Der Sporttalk am Montag: Jürgen Klopp - mein Jahr bei Red Bull

ServusTVStaffel 18Folge 1vom 12.01.2026
12. Jänner - Der Sporttalk am Montag: Jürgen Klopp - mein Jahr bei Red Bull

12. Jänner - Der Sporttalk am Montag: Jürgen Klopp - mein Jahr bei Red BullJetzt kostenlos streamen

Sport und Talk aus dem Hangar-7

Folge 1: 12. Jänner - Der Sporttalk am Montag: Jürgen Klopp - mein Jahr bei Red Bull

107 Min.Folge vom 12.01.2026

Sport und Talk aus dem Hangar-7 startet mit einem Highlight ins Sport-Jahr 2026: Jürgen Klopp gilt als einer der versiertesten Fußball-Experten weltweit und ist seit einem Jahr als Head of Global Soccer für sämtliche Fußball-Aktivitäten von Red Bull verantwortlich. In der aktuellen Sendung spricht er im ausführlichen Interview über diese Zeit, seinen Werdegang und das WM-Jahr 2026.

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Sport und Talk aus dem Hangar-7
ServusTV
Sport und Talk aus dem Hangar-7

Sport und Talk aus dem Hangar-7

Alle 1 Staffeln und Folgen