27. April - Der Sporttalk am Montag: Debatte um den VARJetzt kostenlos streamen
Sport und Talk aus dem Hangar-7
Folge 15: 27. April - Der Sporttalk am Montag: Debatte um den VAR
111 Min.Folge vom 27.04.2026
Zwischen VAR-Debatte und Sport-Influencer: Bei Sport und Talk aus dem Hangar-7 steht das System des Videoschiedsrichters im Mittelpunkt. Marc Janko, Felix Brych und Alfred Draxler diskutieren über den VAR. Außerdem spricht ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll über die neue Kampagne "We are from Austria", und Sport-Influencer um Imke Salander und Marcel Reter geben spannende Einblicke in ihre Welt.
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