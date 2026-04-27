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Sport und Talk aus dem Hangar-7

27. April - Der Sporttalk am Montag: Debatte um den VAR

ServusTVStaffel 18Folge 15vom 27.04.2026
27. April - Der Sporttalk am Montag: Debatte um den VAR

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Sport und Talk aus dem Hangar-7

Folge 15: 27. April - Der Sporttalk am Montag: Debatte um den VAR

111 Min.Folge vom 27.04.2026

Zwischen VAR-Debatte und Sport-Influencer: Bei Sport und Talk aus dem Hangar-7 steht das System des Videoschiedsrichters im Mittelpunkt. Marc Janko, Felix Brych und Alfred Draxler diskutieren über den VAR. Außerdem spricht ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll über die neue Kampagne "We are from Austria", und Sport-Influencer um Imke Salander und Marcel Reter geben spannende Einblicke in ihre Welt.

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