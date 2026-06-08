01. Juni - Der Sporttalk am Montag: Countdown zur FIFA WM 2026Jetzt kostenlos streamen
Sport und Talk aus dem Hangar-7
Folge 19: 01. Juni - Der Sporttalk am Montag: Countdown zur FIFA WM 2026
118 Min.Folge vom 08.06.2026
WM-Fieber bei Sport und Talk aus dem Hangar-7: Lothar Matthäus, Ivica Vastic und Michael Konsel sprechen über ihre Erfahrungen auf der WM-Bühne, Peter Filzmaier und DJ Ötzi blicken als Fans auf das Fußball-Highlight des Jahres. Außerdem zu Gast: Trainer Miron Muslic nach dem sensationellen Aufstieg mit Schalke 04 sowie Felix Gall nach seinem starken 2. Platz beim Giro d’Italia.
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