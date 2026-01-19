Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sport und Talk aus dem Hangar-7

19. Jänner - Der Sporttalk am Montag: Der Streif-Countdown - Sondersendung aus Kitzbühel

ServusTVStaffel 18Folge 2vom 19.01.2026
160 Min.Folge vom 19.01.2026

Traditionell meldet sich Sport und Talk zu Beginn der Hahnenkamm-Woche mit einer Sondersendung direkt von der Seidlalm in Kitzbühel, wo Gastgeber Christian Brugger u.a. Abfahrts-Weltmeister Franjo von Allmen, die ehemaligen Streif-Sieger Marco Büchel, Fritz Strobl, Hannes Reichelt und Hans Knauß, die Ski-Damen Nina Ortlieb und Mirjam Puchner sowie Sängerin Melissa Naschenweng und Köchin Paula Bründl begrüßt.

ServusTV
