19. Jänner - Der Sporttalk am Montag: Vor dem Streif-Showdown - Sondersendung aus Kitzbühel
Sport und Talk aus dem Hangar-7
Folge 2: 19. Jänner - Der Sporttalk am Montag: Vor dem Streif-Showdown - Sondersendung aus Kitzbühel
160 Min.Folge vom 19.01.2026
Traditionell meldet sich Sport und Talk zu Beginn der Hahnenkamm-Woche mit einer Sondersendung direkt von der Seidlalm in Kitzbühel, wo Gastgeber Christian Brugger u.a. Abfahrts-Weltmeister Franjo von Allmen, die ehemaligen Streif-Sieger Marco Büchel, Fritz Strobl, Hannes Reichelt und Hans Knauß, die Ski-Damen Nina Ortlieb und Mirjam Puchner sowie Sängerin Melissa Naschenweng und Köchin Paula Bründl begrüßt.
Sport und Talk aus dem Hangar-7
