Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sport und Talk aus dem Hangar-7

26. Jänner - Der Sporttalk am Montag: Nach dem Streif-Spektakel - die Analyse

ServusTVStaffel 18Folge 3vom 26.01.2026
26. Jänner - Der Sporttalk am Montag: Nach dem Streif-Spektakel - die Analyse

26. Jänner - Der Sporttalk am Montag: Nach dem Streif-Spektakel - die AnalyseJetzt kostenlos streamen

Sport und Talk aus dem Hangar-7

Folge 3: 26. Jänner - Der Sporttalk am Montag: Nach dem Streif-Spektakel - die Analyse

135 Min.Folge vom 26.01.2026

Die Hahnenkammrennen sind das Hochamt des Skisports und elektrisieren die Massen. Bei Sport und Talk diskutieren Stefan Babinsky, Toni Giger sowie Ski-Legenden wie Franz Klammer, Benjamin Raich, Reinfried Herbst und Rainer Schönfelder über die Strahlkraft der Streif - und werfen einen Blick voraus auf die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien.

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Sport und Talk aus dem Hangar-7
ServusTV
Sport und Talk aus dem Hangar-7

Sport und Talk aus dem Hangar-7

Alle 1 Staffeln und Folgen