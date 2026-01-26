26. Jänner - Der Sporttalk am Montag: Nach dem Streif-Spektakel - die AnalyseJetzt kostenlos streamen
Sport und Talk aus dem Hangar-7
Folge 3: 26. Jänner - Der Sporttalk am Montag: Nach dem Streif-Spektakel - die Analyse
135 Min.Folge vom 26.01.2026
Die Hahnenkammrennen sind das Hochamt des Skisports und elektrisieren die Massen. Bei Sport und Talk diskutieren Stefan Babinsky, Toni Giger sowie Ski-Legenden wie Franz Klammer, Benjamin Raich, Reinfried Herbst und Rainer Schönfelder über die Strahlkraft der Streif - und werfen einen Blick voraus auf die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien.
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen