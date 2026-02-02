Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sport und Talk aus dem Hangar-7

2. Februar - Der Sporttalk am Montag: Deadline-Day - Last-Minute-Transfers im Fußball

ServusTVStaffel 18Folge 4vom 02.02.2026
2. Februar - Der Sporttalk am Montag: Deadline-Day - Last-Minute-Transfers im Fußball

108 Min.Folge vom 02.02.2026

Der Deadline-Day ist für alle Fußball-Fans ein ganz besonderer Tag - wer hat sich gut verstärkt, welches Team musste schmerzliche Abgänge hinnehmen? In Sport und Talk diskutieren Transfer-Experten über die aktuelle Periode. Gänsehaut-Momente erzeugt auch der Wings for Life World Run, der am 10. Mai 2026 wieder Hunderttausende zugunsten der Rückenmarksforschung bewegt. Andreas Goldberger, Wolfgang Illek und Lukas Müller gewähren spannende Einblicke und sprechen über bewegende Schicksale.

