108 Min.Folge vom 02.02.2026
Der Deadline-Day ist für alle Fußball-Fans ein ganz besonderer Tag - wer hat sich gut verstärkt, welches Team musste schmerzliche Abgänge hinnehmen? In Sport und Talk diskutieren Transfer-Experten über die aktuelle Periode. Gänsehaut-Momente erzeugt auch der Wings for Life World Run, der am 10. Mai 2026 wieder Hunderttausende zugunsten der Rückenmarksforschung bewegt. Andreas Goldberger, Wolfgang Illek und Lukas Müller gewähren spannende Einblicke und sprechen über bewegende Schicksale.
