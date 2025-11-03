03. November - Der Sporttalk am Montag: Ernährung im SpitzensportJetzt kostenlos streamen
Sport und Talk aus dem Hangar-7
Folge 33: 03. November - Der Sporttalk am Montag: Ernährung im Spitzensport
109 Min.Folge vom 03.11.2025
Österreichs Fußballer sind drauf und dran, sich nach 28 Jahren wieder für eine WM zu qualifizieren. Doch wie ist es um den heimischen Nachwuchs bestellt? Vor der U17-Endrunde in Katar analysieren bei Sport und Talk aus dem Hangar-7 Strippenzieher und Insider die aktuelle Lage. Und: ÖFB-Koch Fritz Grampelhuber spricht mit Nationalspielern über Ernährung im Spitzensport.
