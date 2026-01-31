„Nicht alltäglich“: Emotionen, die bleibenJetzt kostenlos streamen
Sport/Sportlerportraits
Folge 22: „Nicht alltäglich“: Emotionen, die bleiben
4 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Big‑Stage‑Momente: Was Olympia/EM/WM emotional aus Athlet:innen herausholt – und wie man diese Energie für die nächste Peak‑Leistung nutzt.
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Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV