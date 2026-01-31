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Sport/Sportlerportraits

Mr. Espresso: Unterhaltung mit Geschmack

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 23vom 31.01.2026
Mr. Espresso: Unterhaltung mit Geschmack

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Folge 23: Mr. Espresso: Unterhaltung mit Geschmack

4 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Locker, pointiert, informativ: Mr. Espresso sorgt als Host für kurzweilige Sport‑Talks – zwischen Insider‑Wissen, Taktik und Locker‑Room‑Humor.

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