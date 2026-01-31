Mr. Espresso: Unterhaltung mit GeschmackJetzt kostenlos streamen
Sport/Sportlerportraits
Folge 23: Mr. Espresso: Unterhaltung mit Geschmack
4 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Locker, pointiert, informativ: Mr. Espresso sorgt als Host für kurzweilige Sport‑Talks – zwischen Insider‑Wissen, Taktik und Locker‑Room‑Humor.
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Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV