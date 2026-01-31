Sprint trifft auf MittelstreckeJetzt kostenlos streamen
Sport/Sportlerportraits
Folge 24: Sprint trifft auf Mittelstrecke
25 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Pallitsch: 1500 m‑Comeback mit Ö‑Rekorden & EM‑Rang 6 (Rom 2024); Fuchs: 100 m‑Ö‑Rekordhalter (10,08) und Olympia‑Start 2024 – zwei Perspektiven auf Speed & Taktik.
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV