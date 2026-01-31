Wilde Wasser: Die Kraft hinter dem ErfolgJetzt kostenlos streamen
Sport/Sportlerportraits
Folge 29: Wilde Wasser: Die Kraft hinter dem Erfolg
4 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Porträt über Kanu/Kajak‑Sprint & Wildwasser: Technik, Boot‑Setup und Trainingscamps – warum Wassergefühl der Schlüssel ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sport/Sportlerportraits
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV