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Sport/Sportlerportraits

Wilde Wasser: Die Kraft hinter dem Erfolg

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 29vom 31.01.2026
Wilde Wasser: Die Kraft hinter dem Erfolg

Wilde Wasser: Die Kraft hinter dem ErfolgJetzt kostenlos streamen

Sport/Sportlerportraits

Folge 29: Wilde Wasser: Die Kraft hinter dem Erfolg

4 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Porträt über Kanu/Kajak‑Sprint & Wildwasser: Technik, Boot‑Setup und Trainingscamps – warum Wassergefühl der Schlüssel ist.

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Sport/Sportlerportraits

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