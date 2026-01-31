"Nicht ganz weg, aber deutlich besser"Jetzt kostenlos streamen
Sport/Sportlerportraits
Folge 31: "Nicht ganz weg, aber deutlich besser"
2 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Comeback‑Update: Belastungssteuerung, Diagnostik und Schritt‑für‑Schritt‑Rückkehr zur Wettkampf‑Form – evidenzbasiert & praxisnah.
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Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV