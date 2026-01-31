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Skibergsteigen im Bundesheer: Einsatz am Limit

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 34vom 31.01.2026
Skibergsteigen im Bundesheer: Einsatz am Limit

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Folge 34: Skibergsteigen im Bundesheer: Einsatz am Limit

3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

High‑Altitude‑Athletik im Heeressport: VO2max, Technik (Aufstieg/Abfahrt) und Lawinen‑Know‑how als Leistungspfeiler für Skimo‑Erfolge.

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