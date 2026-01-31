Enzo Diessl: Keine Hürde zu hochJetzt kostenlos streamen
Sport/Sportlerportraits
Folge 36: Enzo Diessl: Keine Hürde zu hoch
2 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Enzo Diessl, Europas U23‑Champion 2025 über 110 m Hürden, erklärt Blockstart‑Setup, 3‑Schritt‑Rhythmus und Wettkampf‑Routine.
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Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV