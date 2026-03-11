Sportstammtisch: "Regeneration und Stressabbau"Jetzt kostenlos streamen
Sportstammtisch im Radio-Kulturhaus
Folge 13: Sportstammtisch: "Regeneration und Stressabbau"
52 Min.Folge vom 11.03.2026
ORF-Moderator Rainer Pariasek und Psychiater und Psychotherapeut Michael Musalek sprechen mit der ehemaligen Golf-Nationalspielerin und jetzigen Expertin für Stressmanagement Nadine Rass über Möglichkeiten der individuellen Regeneration, über die Auswirkungen auf die körperliche und mentale Fitness sowie über Methoden, um mentale Stärke aufzubauen. Bildquelle: ORF
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