Sportstammtisch im Radio-Kulturhaus: Die Kunst des Verlierens

ORF SPORT +Staffel 1Folge 8vom 26.05.2025
58 Min.Folge vom 26.05.2025

ORF-Moderator Rainer Pariasek und Psychiater und Psychotherapeut Michael Musalek sprechen mit Irene Fuhrmann und Matthias Lanzinger über Aspekte des Sports abseits von Metern, Sekunden und Toren. Thema diesmal ist die Kunst des Verlierens: Sportler und Sportlerinnen müssen in ihrer Kariere sehr früh lernen, mit Niederlagen umzugehen. Diese zu akzeptieren, zu analysieren und in positive Motivation zu drehen ist wichtiger Teil der Weiterentwicklung und des langfristigen Erfolgs. Welche Strategien können helfen, durch Fehler und Niederlagen nicht zu resignieren, um eine negative Abwärtsspirale zu vermeiden und aus der Niederlage neue Kraft zu schöpfen?

