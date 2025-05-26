Sportstammtisch im Radio-Kulturhaus: Die Kunst des VerlierensJetzt kostenlos streamen
ORF-Moderator Rainer Pariasek und Psychiater und Psychotherapeut Michael Musalek sprechen mit Irene Fuhrmann und Matthias Lanzinger über Aspekte des Sports abseits von Metern, Sekunden und Toren. Thema diesmal ist die Kunst des Verlierens: Sportler und Sportlerinnen müssen in ihrer Kariere sehr früh lernen, mit Niederlagen umzugehen. Diese zu akzeptieren, zu analysieren und in positive Motivation zu drehen ist wichtiger Teil der Weiterentwicklung und des langfristigen Erfolgs. Welche Strategien können helfen, durch Fehler und Niederlagen nicht zu resignieren, um eine negative Abwärtsspirale zu vermeiden und aus der Niederlage neue Kraft zu schöpfen?
