Folge 9: Sportstammtisch im Radio-Kulturhaus: Gruppendynamik im Sport
ORF-Moderator Rainer Pariasek und Psychiater und Psychotherapeut Michael Musalek sprechen mit Gästen über Aspekte des Sports abseits von Metern, Sekunden und Toren. Zum Thema „Gruppendynamik im Sport – die Faktoren eines funktionierenden Teamgefüges“ zu Gast sind Roger Bader, Trainer des österreichischen Eishockey-Nationalteams, und Johanna Reichert, Handballerin der rot-weiß-roten Mannschaft. Teamsportarten wie Fußball oder Hockey funktionieren nur erfolgreich, wenn neben der sportlichen Performance der einzelnen Spielerinnen und Spieler auch das Gefühl der Zusammengehörigkeit besteht.Eine eingeschworene Mannschaft, in der jeder seine Aufgaben kennt und den Teammitgliedern vertraut, ist entscheidend für den Erfolg. Welche Teamfaktoren sind wichtig, um ein hohes Leistungsvermögen einer Mannschaft zu fördern? Darüber und über persönliche Erfahrungen sprechen Roger Bader und Johanna Reichert beim Sportstammtisch.
