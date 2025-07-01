Reise in den einsamen Yukon in KanadaJetzt kostenlos streamen
Sprintour
Folge 52: Reise in den einsamen Yukon in Kanada
36 Min.Ab 12
Unser Weg durch den einsamen Yukon in Kanada führt bis nach Alaska. Zuerst erkunden wir den südlichen Teil von Alaska und dürfen wilde Bären beim Fischen beobachten. Letztendlich kommen wir im nördlichen Teil von Alaska an!
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sprintour