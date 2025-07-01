Fahrt über die gefährlichste Straße in AlaskaJetzt kostenlos streamen
Sprintour
Folge 53: Fahrt über die gefährlichste Straße in Alaska
22 Min.Ab 12
Nach 2 Jahren Vanlife kommen wir unserem Ziel, dem Ende des Panamerican Highways immer näher. Angekommen in Alaska, fahren wir den Dalton Highway bis zum arktischen Ozean.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sprintour
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sprintour