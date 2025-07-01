Mit dem Camper zum Arktischen OzeanJetzt kostenlos streamen
Sprintour
Folge 58: Mit dem Camper zum Arktischen Ozean
38 Min.Ab 12
Angekommen in Kanada im wilden Yukon starten wir eine herausfordernde Strecke mit unserem Wohnmobil. Es geht über den Dempster Highway auf Schotterpisten 1600 km bis zum arktischen Ozean und zurück.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sprintour