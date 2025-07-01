Sprintour
Folge 59: Winter Camping in Kanada
47 Min.Ab 12
In Kanada, im wilden Yukon werden wir mit unserem Wohnmobil plötzlich vom Winter überrascht. Von einen Tag auf den nächsten gibt es einen Wintereinbruch und unsere Strecke durch die Wildnis ist vor lauter Schnee kaum passierbar.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
