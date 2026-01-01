Wir leben im Camper im Winter in KanadaJetzt kostenlos streamen
Folge 60: Wir leben im Camper im Winter in Kanada
49 Min.Ab 12
Im wilden Yukon in Kanada werden wir in unserem Wohnmobil vom Winter überrascht und es kommt zu starkem Schneefall. Mit unserem nicht wintertauglichem Wohnmobil kämpfen wir uns durch den Schnee durch um schnell in den Süden zu kommen.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sprintour