Spy x Family
Folge 14: Entschärft die Zeitbombe
24 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Keith Keplers Schergen werden verhaftet, der Terroristenanführer selbst ergreift die Flucht. Loid nimmt dessen Verfolgung auf, doch der Bösewicht hat noch eine letzte Waffe in der Hinterhand. Durch die mentale Verbindung mit dem weißen Hund kann Anya sehen, was Kepler plant ...
Spy x Family
Genre:Anime, Tragikomödie, Action
Produktion:JP, 2022
12
