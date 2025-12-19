Yors Küche / Der große Liebesplan des InformantenJetzt kostenlos streamen
Spy x Family
Folge 16: Yors Küche / Der große Liebesplan des Informanten
24 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12
Yor möchte ihrer Familie etwas Gutes tun und beschließt, für Loid und Anya zu kochen. Sie bittet ihre Kollegin Camilla, ihr zu zeigen, wie sie einen Eintopf zubereiten kann. Loid muss währenddessen seinem Informanten Franky unter die Arme greifen.
Genre:Anime, Tragikomödie, Action
Produktion:JP, 2022
