Der Hauslehrer-Onkel / DaybreakJetzt kostenlos streamen
Spy x Family
Folge 18: Der Hauslehrer-Onkel / Daybreak
24 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Anyas Zwischenprüfungen stehen an. Da diese jedoch genau auf den Neumond fallen, kann das Mädchen seine telepathischen Fähigkeiten nicht einsetzen, um zu schummeln. Yor engagiert daraufhin ihren Bruder Yuri als Nachhilfelehrer. Nach den Prüfungen schleicht Loid sich in die Schule, um die Testergebnisse seiner Tochter zu verbessern.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Spy x Family
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Tragikomödie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN