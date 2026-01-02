Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Spy x Family

Rache an den Desmonds / Mama wird zum Wind

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 19vom 02.01.2026
Rache an den Desmonds / Mama wird zum Wind

Rache an den Desmonds / Mama wird zum WindJetzt kostenlos streamen

Spy x Family

Folge 19: Rache an den Desmonds / Mama wird zum Wind

24 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Ein Klassenkamerad von Anya möchte Rache an Damian nehmen, da er die Desmonds für den Untergang seines Familienunternehmens verantwortlich macht. Als sein Plan nach hinten losgeht, haben die Schüler jedoch Mitleid mit George und bereiten ihm einen schönen letzten Tag an der Eden Academy.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Spy x Family
ProSieben MAXX
Spy x Family

Spy x Family

Alle 1 Staffeln und Folgen