Spy x Family
Folge 20: Die Untersuchung des allgemeinen Krankenhauses / Die Entschlüsselung des ...
24 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12
Anya muss für die Schule einen Bericht über einen Beruf verfassen, der sie interessiert. Sie beschließt, Loid ins Krankenhaus zu begleiten, um mehr über seinen Job als Psychiater zu erfahren. Als Loid sie in seinem Büro allein lässt, stößt das neugierige Mädchen auf einen Geheimgang ...
Spy x Family
Genre:Anime, Tragikomödie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN