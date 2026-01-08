Unerschütterlich vorwärtsJetzt kostenlos streamen
Spy x Family
Folge 23: Unerschütterlich vorwärts
24 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Loid und Fiona gelingt es, sich im Tennisturnier durchzusetzen und den ersten Platz zu belegen. Cavi Campbell möchte jedoch verhindern, dass die beiden Spione das gewonnene Gemälde erhalten. Im Park treffen Loid und Fiona anschließend auf den Rest von Familie Forger. Fiona will sich unbedingt als bessere Ehefrau für Loid beweisen und fordert Yor zum Duell heraus.
Spy x Family
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Tragikomödie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN