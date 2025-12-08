Der Sohn der ZielpersonJetzt kostenlos streamen
Spy x Family
Folge 7: Der Sohn der Zielperson
24 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
Loids Plan gerät in Gefahr, da Anya Damian geschlagen hat. Um seinen Auftrag erfolgreich auszuführen, will er, dass sich seine Tochter bei dem Jungen entschuldigt. Währenddessen erfährt Yors Bruder Yuri von der Hochzeit seiner Schwester.
Spy x Family
Genre:Anime, Tragikomödie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN