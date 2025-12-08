Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Sohn der Zielperson

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 7vom 08.12.2025
Folge 7: Der Sohn der Zielperson

24 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12

Loids Plan gerät in Gefahr, da Anya Damian geschlagen hat. Um seinen Auftrag erfolgreich auszuführen, will er, dass sich seine Tochter bei dem Jungen entschuldigt. Währenddessen erfährt Yors Bruder Yuri von der Hochzeit seiner Schwester.

ProSieben MAXX
