Spy x Family
Folge 9: Die Turteltäubchen-Tarnung
24 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Yor und Loid werden von Yuri unter Druck gesetzt, der sich versichern will, dass die Ehe seiner Schwester legitim ist. Aus lauter Panik beginnt Yor, sich zu betrinken. Nach dem Besuch stellt Loid die Motive seiner Frau in Frage und fängt an, sie zu beschatten.
Genre:Anime, Tragikomödie, Action
Produktion:JP, 2022
